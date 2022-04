Der Kaiser: Klaus Steinbacher è Franz Beckenbauer nel biopic sul leggendario calciatore

Nelle scorse settimane, Sky ha dato il via alle riprese di Der Kaiser, biopic nel quale verrà raccontata la storia di Franz Beckenbauer, leggendario calciatore tedesco, per anni simbolo della nazionale (Germania Ovest) e uno dei giocatori più forti della storia nel ruolo di mediano e poi libero nel Bayer Monaco. A interpretarlo Klaus Steinbacher.

Il titolo del film è preso dal soprannome del celebre calciatore tedesco, capace di conquistare la Coppa del Mondo di Calcio sia da calciatore (nel 1974) sia da allenatore (nel 1990) sempre con la Germania Ovest. Ambientato sullo sfondo dei più emozionanti tornei di calcio, il film racconta di un uomo che ha lottato contro le strutture rigide e le regole obsolete del calcio della sua epoca e si è contraddistinto come una delle più grande personalità sportive in assoluto.

Nel cast del biopic troviamo anche Ferdinand Hofer (Tatort München), Teresa Rizos (J.G.A.), Stefan Murr (The Ibiza Affair), Oliver Konietzny (Kids Run), Bettina Mittendorfer (Zimmer mit Stall), Heinz-Josef Braun (Hindafing), Christine Eixenberger (Marie fängt Feuer) e Sina Tkotsch (UP UP). Il biopic è diretto da Tim Trageser (The Magic Kid) e scritto da Martin Rauhaus (Allmen, Endlich Witwer).

Sul lato produttivo, oltre a Bavaria Fiction per conto di Sky Studios, troviamo anche NBCUniversal Global Distribution. Proprio il responsabile dei contenuti di Bavaria Fiction ha dichiarato a proposito del progetto: "Kaiser, icona, campione del mondo: Franz Beckenbauer affascina dentro e fuori dal campo di calcio. Anche dopo più di 30 anni, è indimenticabile il modo in cui camminava da solo sul prato dello Stadio Olimpico dopo la vittoria finale a Roma in mezzo al trambusto che lo circondava. Un vero momento da pelle d'oca".

Ancora non è stata comunicata alcuna data d'uscita. Recentemente, Sky ha anche annunciato la serie su Mussolini tratta dal romanzo M. Il Figlio del Secolo di Antonio Scurati. Sul mondo del calcio, è sempre disponibile su Sky la serie Speravo de morì prima su Francesco Totti.