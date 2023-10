Denzel Washington vs Sylvester Stallone: "Non può battermi in un match di boxe"

Battere Sylvester Stallone al suo stesso gioco? Denzel Washington ne era sicurissimo. In un'intervista non proprio recente, l'attore ha infatti rilasciato delle dichiarazioni che sorpreso grandemente.

"Se dovessi fare la boxe con Sylvester Stallone. No, non potrebbe battermi", affermava un Denzel Washington più giovane in un'intervista al Late Show con David Letterman (in allegato troverete il video dell'intervista).

L'attore protagonista di The Equalizer sembrava molto convinto di tale affermazione. In un incontro boxe, vincerebbe lui. Ma forse c'è una crepa nel sistema che ribalterebbe il risultato: c'è solo un'occasione in cui, forse, Stallone lo batterebbe: "Non nel pugilato, forse nel wrestling, forse se mi tenesse sotto controllo. Con la boxe, no, lo metterei al tappeto".

I due non si sono mai affrontati 'ufficialmente', quindi non c'è un riscontro concreto a tali informazioni. All'epoca suscitarono molta curiosità, e anche sorpresa. Tutt'oggi ci si chiede se un incontro di boxe tra i due andrebbe a finire veramente con la vittoria di Washington.

Nel frattempo, cosa fanno i due attori? Nei progetti futuri di Sylvester Stallone ci sono numerosissimi titoli, come Sly, il rinnovo di Tulsa King, e Never Too Old to Die. L'attore, ormai sulla soglia degli 80 anni, non accenna a fermarsi.

Per Washington in arrivo ci sono Il Gladiatore 2 e Leave the World Behind.