Denzel Washington e Spike Lee annunciano il remake di un grande capolavoro di Kurosawa

Denzel Washington e Spike Lee hanno annunciato un nuovo film insieme, in collaborazione con Apple Original Films, col progetto che sarà il remake hollywoodiano di uno dei più grandi capolavori di Akira Kurosawa, leggendario regista giapponese.

Stiamo parlando del thriller High and Low, conosciuto anche come Anatomia di un rapimento, indimenticabile opera del 1963 con protagonista Toshiro Mifune che molti considerano il miglior film di Kurosawa, autore di opere imprescindibili come I sette samurai e Rashomon: il remake sarà realizzato attraverso una partnership tra Apple e A24, con quest'ultima che distribuirà il titolo nelle sale cinematografiche prima del lancio globale in streaming su Apple TV+.

Scritto da Alan Fox e Lee, il progetto sarà una reinterpretazione in lingua inglese del thriller poliziesco originale, che raccontava la storia di un dirigente di scarpe che, nel mezzo di una complessa acquisizione aziendale, si trova al centro di un caso di rapimento accidentale, con i rapitori che, volendo rapirgli il figlio, commettono un errore e rapiscono invece il figlio del suo autista, scatenando non solo un'indagine nazionale ma anche una serie di dubbi morali nel protagonista.

Anatomia di un rapimento sarà la quinta collaborazione tra Spike Lee e Denzel Washington, dopo Inside Man, Mo' Better Blues, Malcolm X e He Got Game, e segnerà il ritorno del regista dopo Da 5 Bloods del 2020, un dramma di guerra il cui cast comprendeva Chadwick Boseman, Jonathan Majors e Delroy Lindo.

Denzel Washington prossimamente sarà visto ne Il gladiatore 2 di Ridley Scott, in uscita a novembre 2024, e in Annibale di Antoine Fuqua, in lavorazione per Netflix.