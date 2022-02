Denzel Washington snobbato di nuovo: 270 premi in carriera e ancora nessun BAFTA

Sembra incredibile dirlo, ma negli oltre quarant'anni di carriera Denzel Washington non ha mai ottenuto neanche una nomination ai BAFTA Awards, e in queste ore la famosa 'maledizione' della star si è arricchita di un nuovo capitolo.

Infatti tra le candidature ai BAFTA 2022 Denzel Washington è assente ancora una volta: la snobbatura è arrivata doppiamente a sorpresa quest'anno, considerato che la star arrivava agli 'Oscar britannici' con un biglietto da visita molto inglese, considerato il ruolo di Macbeth nel nuovo film di Joel Coen adattato dalla leggendaria tragedia di William Shakespeare. Curiosamente il film stesso sembra essere passato totalmente inosservato sotto gli occhi della giuria, avendo ottenuto solo una nomination (per la fotografia diretta da Bruno Delbonnel).

Tuttavia, a questo punto, è molto probabile che Denzel Washington si sia abituato: dopo 49 film, otto nomination all'Oscar, due vittorie (per Glory nel 1989 e Training Day nel 2001) e oltre 270 riconoscimenti in 45 anni di carriera nel mondo del cinema, Denzel Washington non ha mai ricevuto una nomination ai BAFTA, una delle omissioni più famose (e clamorose) nei 75 anni della prestigiosa storia dell'ambito premio cinematografico.

Al contrario, a Hollywood Washington è diventano negli anni la star afro-americana più nominata nella storia degli Academy Awards, con otto nomination tutte da attore, ed è altamente probabile che la prossima settimana otterrà (l'annuncio delle candidature degli Oscar 2022 si terrà l'8 febbraio) anche la nona candidatura, proprio per quel ruolo di Lord Macbeth che i BAFTA hanno ignorato: le sue nomination passate includono due come miglior attore non protagonista, per Cry Freedom (1987) e Glory (1989, vinta), e sei come ​​miglior attore protagonista, per Malcolm X (1992), The Hurricane (1999), Training Day (2001, vinta), Flight (2012), Barriere (2016) e Roman J. Israele, Esq (2017).

Nel 2022, tra l'altro, Denzel Washington festeggerà il 20esimo anniversario del suo secondo Oscar per Training Day: che possa festeggiare con una terza statuetta?