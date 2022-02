Denzel Washington rivela qual è la vera pronuncia corretta del suo nome

In una vecchia intervista al Graham Norton Show diventata virale nei giorni scorsi, Denzel Washington scherza sull'indecisione che riguarda la corretta pronuncia del suo nome: c'entra un aneddoto che riguarda da vicino la sua infanzia e la sua famiglia!

A quasi 10 anni di distanza, è diventato virale il video della partecipazione di Denzel Washington allo show BBC, durante la quale ha rivelato che per anni in molti hanno sbagliato la pronuncia del suo nome: nel divertente scambio tra il pluripremiato attore e il conduttore Graham Norton, Washington racconta che in realtà la corretta pronuncia del suo nome vorrebbe l'accento sulla prima sillaba, invece che sulla seconda.

L'origine della pronuncia più diffusa ma errata verrebbe dalla sua infanzia: avendo lo stesso nome del padre, l'attore ha raccontato che la madre era solita usare le due diverse pronunce per rivolgersi al marito e al figlio. Nonostante abbia svelato la corretta pronuncia del suo nome, Denzel Washington ha riconosciuto che ormai si è adattato alla versione più diffusa del suo nome, benché errata.

Di recente, durante una partecipazione al Jimmy Kimmel Live, abbiamo visto Denzel Washington ripreso da nonna Juanita, in un altro divertente siparietto televisivo in occasione della promozione del suo ultimo film, Macbeth, diretto da Joel Coen.

Washington ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar 2022 nella categoria Miglior attore protagonista proprio grazie al ruolo nel film che ha debuttato in streaming su Apple TV+ lo scorso 14 gennaio: si tratta della nona nomination agli Oscar per l'attore, la settima in questa categoria.