Denzel Washington stava per ritirarsi: quale film gli fece cambiare idea?

Denzel Washington ha annunciato che Equalizer 3 sarà l’ultimo film a cui parteciperà all’interno della saga. Di recente l’attore ha rivelato di aver pensato di ritirarsi dal mondo della recitazione, salvo poi cambiare idea dopo aver girato un determinato film.

Nel 2002 Denzel Washington ha diretto Antwone Fisher. La pellicola parla di un ufficiale della Marina che viene mandato da uno psichiatra per ritrovare speranza all'interno della propria vita.

In un’intervista con Movie Hole, Washington ha spiegato come dirigere questo film abbia riacceso la sua passione per la recitazione e fatto re-innamorare del mondo del cinema:

“In quel periodo ero davvero annoiato nonostante stavo ottenendo dei ruoli fantastici, ma pensavo di non farcela più. La regia mi ha aiutato molto a rilanciare la mia carriera di attore, perché ero davvero stanco.”

Tuttavia, questo non significa che l'attore non abbia incontrato delle difficoltà durante il processo. L'attore ha ammesso di aver dovuto chiedere consiglio ai colleghi registi quando ha dovuto affrontare le complessità della regia.

Antwone Fisher ha incassato 23 milioni di dollari, è stato un successo di critica e ha ricevuto diversi premi, tra cui il National Board of Review Award per la miglior performance, il Writers Guild of America Award per la miglior sceneggiatura originale e il Black Reel Award per il miglior film.

La carriera di Denzel Washington è stata costellata di successi cinematografici importantissimi (qui troverete i 10 migliori film di Denzel Washington secondo la critica). Secondo voi qual è il miglior film in cui la star di Hollywood ha recitato? Fatecelo sapere nei commenti.