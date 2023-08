Denzel Washington ringiovanito digitalmente per prequel The Equalizer? Parla il regista

Il trailer di The Equalizer 3 ha anticipato l'ultimo capitolo della saga action con Denzel Washington, ma questo non preclude al regista Antoine Fuqua la realizzazione di un episodio prequel per raccontare le origini di Robert McCall, anzi.

In un'intervista con NME, infatti, il regista della saga ha rivelato che sta valutando la possibilità di utilizzare la tecnologia di de-aging per ringiovanire Denzel Washington e realizzare un quarto film del franchise, una storia sulle origini di Robert McCall quando ancora lavorava come spia prima di ritirarsi a vita privata e ingannare il tempo facendo il giustiziere del quartiere. "Soprattutto ora con questa incredibile nuova tecnologia, con l'intelligenza artificiale e tutto quel genere di cose... Sento che c'è una storia da raccontare sulle origini di McCall, una storia su come è diventato questa persona. Ho avuto delle conversazioni con Richard Wenk [sceneggiatore della serie The Equalizer, ndr] a questo proposito, ne stiamo parlando da diverso tempo."

Il concept però non è ancora stato sottoposto all'attenzione di Denzel Washington, che forse verrà a saperlo proprio grazie a questa intervista. L'attore due volte premio Oscar ha interpretato l’ex spia Robert McCall in The Equalizer del 2014, The Equalizer 2 del 2018 ora nel nuovo The Equalizer 3, ma ha anche recentemente anticipato che The Equalizer 3 sarà il suo ultimo capitolo. “Sto ancora studiando bene questa tecnologia. Ho visto il nuovo film di Harrison Ford [Indiana Jones e il quadrante del destino, ndr] e so che ci sono tanti altri film in uscita che la utilizzano... E questa tecnologia sta migliorando sempre di più. Vedremo..."

The Equalizer 3 uscirà dal 30 agosto nei cinema italiani.