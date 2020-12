Denzel Washington a caccia di serial killer nel trailer di Fino all'ultimo indizio

Dopo la prima immagine ufficiale rilasciata questa mattina, Warner Bros. sorprende i fan di Denzel Washington anche con il primo trailer ufficiale di Fino all'ultimo indizio.

I vincitori dell'Oscar Denzel Washington ("Training Day", "Glory"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") e Jared Leto ("Dallas Buyers Club") sono i protagonisti del thriller psicologico diretto da John Lee Hancock e nato da una sua sceneggiatura originale.

La storia segue il vice sceriffo della contea di Kern Joe "Deke" Deacon (Washington), che viene inviato a Los Angeles per quello che avrebbe dovuto essere un rapido incarico di raccolta di prove. Invece, viene coinvolto nella ricerca di un assassino che sta terrorizzando la città. Alla guida della caccia il sergente del dipartimento dello sceriffo di Los Angeles Jim Baxter (Malek) che, impressionato dagli istinti investigativi di Deke, si impegna in modo non ufficiale a dare il suo aiuto. Ma mentre danno la caccia all'assassino, Baxter non è a conoscenza del fatto che l'indagine potrebbe portare alla luce echi del passato di Deke, rivelando segreti inquietanti.

Il cast principale include anche Natalie Morales ("Battle of the Sexes"), Terry Kinney ("Mile 22", "Billions" della TV), Chris Bauer ("Sully", "The Deuce"), Joris Jarsky ("Bad Blood "), Isabel Arraiza (" Pearson "della TV) e Michael Hyatt (" Crazy Ex-Girlfriend ").

Fino all'ultimo indizio sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Il film uscirà il 29 gennaio 2021 nelle sale e su HBO Max ed è stato valutato R per immagini violente/inquietanti, linguaggio scurrile e nudità completa.