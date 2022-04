Denzel Washington pronto per The Equalizer 3! Sony annuncia la data d'uscita ufficiale

Dopo il rinvio di Spiderman Across the Spiderverse e l'annuncio della data di uscita di Madame Web, la Sony ha svelato anche quando uscirà The Equalizer 3, nuovo capitolo della saga action con protagonista Denzel Washington.

Secondo il nuovo aggiornamento del calendario Sony, il prossimo film della serie di The Equalizer debutterà nelle sale l'1 settembre 2023, dunque aspettatevi importanti aggiornamenti nelle prossime settimane dato che per rispettare i nuovi programmi della Sony le riprese dovranno partire necessariamente entro la fine dell'anno. I dettagli della trama di The Equalizer 3 rimangono nascosti, ma il regista Antoine Fuqua aveva precedentemente espresso il suo interesse per un'avventura dal respiro internazionale: "Nella mia mente c'è un'avventura su suolo europeo, assolutamente", aveva detto Fuqua a Collider nel 2018. "Mi piacerebbe vedere il nostro uomo in Europa, in futuro. Se Dio vorrà".

Il primo film di The Equalizer con Denzel Washington e Antoine Fuqua ha debuttato nel 2014 con recensioni discrete ma un enorme successo al botteghino con oltre $192 milioni di incassi al botteghino mondiale. Il successo del primo film ha dato il là ad un sequel, passato alla storia per essere il primo sequel mai fatto da Denzel Washington: uscito nel 2019, The Equalizer 2 replicò il successo del capitolo precedente con numeri box office quasi identici, cosa che lo rende ancora oggi una specie di anomalia nell'industria di Hollywood.

The Equalizer 3 sarà la quinta collaborazione tra Washington e Fuqua, che avevano già lavorato insieme a Training Day del 2001 e il remake de I magnifici sette uscito nel 2016.