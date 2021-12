Denzel Washington pronto al ruolo di mentore: 'Hollywood non mi interessa'

Con tre nuovi film girati in questo 2021, Denzel Washington è stato al centro di una nuova cover story del New York Times che l'ha intervistato su una vasta gamma di argomenti, tra cui anche le sue future mosse nel mondo del cinema e le sue principali ambizioni future nella carriera di attore e regista. Il due volte Premio Oscar si è confessato.

Con già due Premi Oscar conquistati in carriera, negli ultimi anni Denzel Washington ha acquisito sempre più sicurezza nella veste di produttore e regista; negli ultimi anni ha confezionato prove maiuscole come quella in Barriere e ha prodotto un grande film come Ma Rainey’s Black Bottom (ultima prova sullo schermo di Chadwick Boseman). In questo 2021 ha recitato in The Little Things, thriller neo-noir di John Lee Hancock, e presto lo vedremo nel nuovo Macbeth di Joel Coen al fianco di Frances McDormand (per cui già si vocifera una nuova nomination agli Oscar) e soprattutto nella sua nuova regia A Journal for Jordan.

Il regista si è aperto al New York Times per quel che riguarda il suo rapporto con la celebrità e con il mondo di Hollywood: "Hollywood è una strada. Io vivo a Los Angeles, non vivo a Hollywood. Non so quello che pensa Hollywood. Non siamo un gruppo di persone che si riuniscono il martedì". Washington ha poi rivelato di aver trovato un equilibrio nel suo essere una celebrità, più l'intenzione di prendere più seriamente il suo nuovo ruolo di mentore per le giovani star emergenti, come nel caso di Corey Hawkins, che lo affianca in The Tragedy of Macbeth. Lo è stato anche per Michael B. Jordan in A Journal for Jordan, con l'interprete di Creed che ha dichiarato come la sua esperienza con Washington gli servirà nell'approcciarsi per la prima volta alla regia con Creed 3.

Washington è uno degli attori più stimati a Hollywood e perfino un mostro sacro come Tom Hanks lo ha celebrato ricordando la loro collaborazione in Philadelphia: "Era di una bravura elettrizzante sul set".