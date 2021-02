Denzel Washington, perché l'attore ha girato un solo sequel in tutta la sua carriera?

La stragrande maggioranza dei cosiddetti attori A-List si divide in due gruppi: o sono star protagoniste di grossi film di genere anche patinati che hanno contribuito a portare al successo al boxoffice, oppure hanno costruito la loro carriera attorno a un corpus di opere drammatiche molto acclamate dalla critica.

Molti di questi attori e attrici provano anche a fare i salto tra i due gruppi, spesso con risultati molto contrastanti, ma sono pochi quelli che possono affermare di non aver osato troppo come il mitico e amatissimo Denzel Washington, recentemente protagonista del thriller The Little Things di HBO Max diretto da John Lee Hancock al fianco di Rami Malek e Jared Leto.



Ampiamente considerato come uno dei più grandi talenti della storia della Settima Arte, l'attore 66enn ha vinto due Premi Oscar su otto nomination totali, arrivato anche a ricevere un plauso critico praticamente unanime per la regia del suo Barriere. Vanta anche da singolo un'incredibile successo al boxoffice in titoli minori e non blockbuster, avendo un foltissimo numero di appassionati del suo lavoro pronti a seguirlo in ogni nuovo progetto in uscita.



Eppure Washington in tutta la sua carriera non ha mai preso parte a un sequel... tranne uno, The Equalizer 2 di Antoine Fuqua, dove ha ripreso i panni di Robert McCall, unico ruolo interpretato per due volte dalla star. A tal proposito, Washington ha spiegato:



"La verità è che non mi è mai stato chiesto di recitare in un sequel. L'unica volta in cui mi è successo è stato per Safe House, ma non aveva davvero senso perché il mio personaggio era morto, quindi stavano parlando in verità di un prequel. Ah, e anche per Inside Man. Anche se non è poi avvenuto, quest'ultimo aveva almeno senso".