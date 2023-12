Denzel Washington e Netflix nella bufera: il casting di Annibale fa arrabbiare la Tunisia

Con un bel po' di ritardo sulla tabella di marcia (del resto vi avevamo già annunciato Annibale di Netflix con Denzel Washington circa un mese fa), il pubblico ha reagito al casting del nuovo film di Antoine Fuqua.

La scelta di Denzel Washington per vestire i panni del famoso condottiero cartaginese, infatti, ha suscitato non poche polemiche in Tunisia, il paese natale del grande comandante militare. Secondo il quotidiano francese Courrier International, i media e il parlamento tunisino si sono lamentati della rappresentazione del generale cartaginese, che avrà l'aspetto di un africano nero. Il deputato Yassine Mami ha sottolineato che Annibale, nato nel 247 AC a Cartagine – l'attuale Tunisi, la capitale tunisina – era di origine semitica dell'Asia occidentale. "C'è il rischio di falsificare la storia: occorre prendere posizione su questo tema", ha affermato il politico tunisino.

Allo stesso tempo, il quotidiano tunisino in lingua francese La Presse ha pubblicato un editoriale in cui obietta allo stesso modo che raffigurare Annibale come un africano nero è “secondo i tunisini e molti osservatori, un errore storico”. Tuttavia, il ministro della Cultura tunisino Hayet Ketat-Guermazi ha condiviso una visione diversa e molto più pragmatica sulla questione. “È solo finzione. È loro diritto [di Netflix, ndr] fare ciò che vogliono", ha risposto secondo al quotidiano francese Le Monde. “Annibale è una figura storica e siamo tutti orgogliosi che fosse tunisino. Ma cosa possiamo fare?” Ha continuato rivelando che sta cercando di negoziare con Netflix per convincerli a girare almeno una parte del film in Tunisia. “Spero che decidano di girare qui almeno una sequenza del film e che questa venga pubblicizzata. Vogliamo che la Tunisia ritorni ad essere un luogo in cui si girano film stranieri", ha affermato Ketat-Guermazi.

La controversia su Annibale ricorda il tumulto scoppiato in Egitto ad aprile per la britannica Adele James e la sua interpretazione Cleopatra nel docudrama di Netflix Queen Cleopatra, senza dimenticare le grandi polemiche su Napoleone di Ridley Scott: a questo proposito, ricordiamo che il prossimo film di Denzel Washington sarà proprio Il gladiatore 2, firmato sempre da Ridley Scott.