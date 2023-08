Denzel Washington, quanto guadagna oggi l'attore? Ecco il suo cachet

Ormai stabilmente nell'Olimpo hollywoodiano da circa tre decenni, Denzel Washington non può davvero chiedere altro alla sua carriera: la star di Malcolm X e The Equalizer ha raggiunto risultati altissimi sia dal punto di vista del gradimento della critica che sotto l'aspetto commerciale e puramente economico.

L'attore che rischiò di perdere una delle scene più famose della sua carriera figura ormai da tempo tra i più pagati dell'industria della settima arte: stando alle ultime stime, infatti, l'attore recentemente protagonista del Macbeth di Joel Coen riesce a registrare ogni anno entrate per qualcosa come 60/80 milioni di dollari.

Non esattamente noccioline, anche per un ambiente dorato come quello di Hollywood: ha perfettamente senso, però, se pensiamo che il cachet medio di Washington corrisponde a circa 20 milioni di dollari per film, e che per Fino all'Ultimo Indizio, una delle ultime apparizioni del nostro sul grande schermo, il buon Denzel è riuscito a far spingere la produzione fino a ben 40 milioni di dollari d'ingaggio.

Insomma, il nostro Denzel non se la passa certo male dal punto di vista economico... Ma d'altronde chi mai avrebbe potuto immaginare il contrario? Voi, intanto, diteci nei commenti qual è il vostro film preferito con Denzel Washington, qualunque sia la cifra incassata!