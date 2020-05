Denzel Washington, la giornalista sconvolta: 'Mi aggredì, me ne andai molto scossa'

Non sempre le star di Hollywood si dimostrano particolarmente disponibili con chi le intervista: il cattivo umore di un momento o una domanda sbagliata possono scatenare reazioni imprevedibili, come ricorda molto bene la giornalista Katie Couric, ancora oggi traumatizzata da un'intervista con Denzel Washington.

Nel corso del podcast Everything Iconic with Danny Pellegrino, infatti, Couric ha ricordato uno spiacevole episodio occorso durante un'intervista con l'attore di Inside Man: era il 2004 e, stando al resoconto della giornalista, l'attore fu piuttosto scontroso nei suoi confronti.

"Credo che abbia interpretato male la domanda che gli ho posto e mi ha aggredita" ha raccontato Couric, ammettendo di essere ancora piuttosto scossa dall'episodio. La giornalista non ha specificato quale sia il momento in cui l'atteggiamento di Washington fece su di lei quest'effetto, ma dando un'occhiata all'intervista si possono effettivamente notare un paio di scambi di battute piuttosto accesi.

Quando Couric chiede a Washington se pensa che gli attori di Hollywood debbano occuparsi soltanto di recitazione e non di politica, vediamo infatti l'attore rispondere stizzito: "Prima di tutto non so chi sia la gente di Hollywood. Hollywood è una città che ha delle stelle sul marciapiede. Non conosco nessuno di là, perciò non saprei dire quali siano queste persone. Non sono un uomo di Hollywood e non so chi siano".

I rapporti tra i due, comunque, sembrano non esser stati compromessi dalla cosa: Couric ha infatti più volte ammesso di stimare moltissimo Washington come attore e come uomo, e l'attore ha anche effettuato una donazione alla fondazione per la ricerca sul cancro al colon creata da Couric stessa.

