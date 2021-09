Denzel Washington e Frances McDormand nel trailer ufficiale di The Tragedy of Macbeth

Dopo il primo poster ufficiale di The Tragedy of Macbeth, l'attesissimo nuovo film di Apple TV+ si mostra finalmente anche attraverso il primo trailer ufficiale, che ci mostra i protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand.

Secondo la trama ufficiale del progetto, che vede Joel Coen dirigere e sceneggiare senza suo fratello Ethan Coen, Denzel Washington e Frances McDormand saranno i protagonisti di un adattamento audace e feroce del dramma di William Shakespeare, una storia di omicidio, follia, ambizione e astuzia. Joel Coen ha dichiarato di aver immaginato il film come un thriller, spiegando: "Penso che sia qualcosa che ho sempre sentito ogni volta che guardavo l'opera originale a teatro, e anche qualcosa che è diventata più chiara mentre mi dedicavo a questo adattamento. È interessante come Shakespeare abbia prefigurato certi argomenti e atmosfere del thriller del cinema americano, e anche alcuni cliché della letteratura poliziesca, che sarebbero divenuti comuni a partire dalla prima parte del 20esimo secolo."

The Tragedy of Macbeth sarà presentato in anteprima mondiale al New York Film Festival 2021 il 24 settembre 2021 e, come annunciato dal trailer, uscirà nei cinema dal 25 dicembre 2021 e su Apple TV+ dal 14 gennaio 2022. Oltre a Denzel Washington e Frances McDormand, il cast include anche interpretato anche da Corey Hawkins, Brendan Gleeson e Harry Melling.

