Denzel Washington folgorato dalla fede: 'In chiesa avvertii lo Spirito Santo dentro me'

Denzel Washington non ha mai fatto mistero della sua solida fede religiosa: figlio di un pastore pentecostale, l'attore di Attacco al Potere ha sempre messo ed invitato a mettere al primo posto la fede in Dio, con cui si è detto convinto di aver avuto una sorta di incontro ravvicinato.

Washington ha infatti raccontato di una volta in cui, durante lo svolgimento di una funzione religiosa, si sentii improvvisamente ricolmo di qualcosa che interpretò come un'entità sovrannaturale, arrivando anche a provare un po' di comprensibile paura.

"Fui riempito dallo Spirito Santo e la cosa mi spaventò parecchio, pensai: 'Non voglio andare così a fondo, voglio divertirmi'. Ero in chiesa con Robert Townsend quando arrivò il momento di avvicinarci all'altare. Entrai nella sala della preghiera e sentii qualcosa che non avevo mai provato prima. Mi sentivo come sollevato in aria, e come se le mie guance fossero sature. Mia madre disse: 'È il diavolo che stai cacciando'" ha raccontato l'attore premio Oscar.

Un'esperienza che sembra dunque aver lasciato un segno profondo in Washington, avvicinandolo ulteriormente alla fede che professa praticamente da sempre. In questo clima di proteste, intanto, è saltato fuori un video in cui Denzel Washington si espone in difesa di un senzatetto.