Denzel Washington, disavventura nella notte: chiamati i vigili del fuoco, cos'è successo?

Mercoledì sera i vigili del fuoco hanno risposto alla richiesta di soccorso arrivata dalla villa del premio Oscar Denzel Washington, situata in Hollywood Hills. Secondo la CBS di Los Angeles, le autorità hanno indicato che si poteva vedere del fumo provenire dal secondo piano della casa dell'attore nell'esclusivo quartiere di Beverly Park Circle.

I media americani sostengono che non erano visibili fiamme ma è stato riferito che i vigili del fuoco stavano usando telecamere termiche per scansionare le pareti della casa alla ricerca di possibili incendi. A riferire dell'incidente sono stati proprio i pompieri di L.A. e Beverly Hills.

Sebbene non sia chiaro se Washington fosse fosse a casa al momento dell'incidente, tutti gli occupanti dell'abitazione sono stati evacuati in maniera sicura.



I dettagli di qualsiasi potenziale danno alle proprietà causati dall'incidente non sono stati resi noti così come non è stato possibile avere qualche informazione sulle cause dell'intervento dei vigili del fuoco.

La chiamata di soccorsi è stata presa in carico poco prima delle 21.00.

Il prossimo progetto di Denzel Washington è Ma Rainey's Black Bottom, pronto a debuttare su Netflix il 18 dicembre, basato sull'omonima opera teatrale di August Wilson.

Nel cast del film Viola Davis, Glynn Turman, Colman Domingo e Michael Potts, con Chadwick Boseman nel suo ultimo ruolo cinematografico.

Denzel Washington ha avuto un ottimo rapporto con Boseman, come da lui stesso raccontato.



