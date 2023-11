Denzel Washington sarà il condottiero Annibale: dirige Antoine Fuqua, produce Netflix!

Ecco uno dei progetti più insospettabili e sorprendenti annunciati dopo la fine dello sciopero SAG-AFTRA: in queste ore infatti è stato confermato che la piattaforma di streaming on demand Netflix lavorerà ad un kolossal epico su Annibale interpretato da Denzel Washington.

A riportarlo in esclusiva è stato Deadline, rivista secondo la quale il film sul celebre generale cartaginese sarà diretto da Antoine Fuqua, che tornerà a collaborare con l'attore due volte Premio Oscar dopo il cult Training Day del 2001 - per il quale Denzel Washington vinse l'Oscar come miglior attore - e dopo la più recente trilogia della saga action The Equalizer. John Logan, lo sceneggiatore tre volte nominato all'Oscar, famoso per The Aviator e Hugo, e che conosce molto bene il genere cappa e spada dopo aver firmato Il Gladiatore di Ridley Scott, è stato assunto per scrivere il copione, con Fuqua e Washington come produttori insieme a Erik Olsen e Adam Goldworm.

Denzel Washington lavora ad un progetto su Annibale da quasi 20 anni, che però iniziò a concretizzarsi - in casa 20th Century Fox, diversi anni fa - in un momento in cui l'attore aveva preso la decisione professionale di realizzare solo film che gli permettessero di stare vicino ai figli senza costringerlo ad allontanarsi da casa per lunghi periodi. Ora che i pargoli sono cresciuti - John David Washington - papà Denzel può pensare alla propria carriera. In groppa ad un elefante, Annibale attraversò le Alpi e attaccò Roma da nord, e all'epoca costituì la più grande minaccia per la repubblica. Annibale era un abile tattico militare, le cui vittorie militari durante la seconda guerra punica sono materia di leggenda: il film seguirà le battaglie cruciali che Annibale condusse contro la Repubblica Romana durante la Seconda Guerra Punica (218-201 a.C.), e rientra nell’accordo di first-look della società di produzione di Fuqua, Hill District Media, con Netflix.

Ricordiamo che nelle prossime settimane Denzel Washington tornerà all'epoca di Roma grazie alla ripartenza della produzione de Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, che lo vede tra i protagonisti.