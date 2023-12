Denzel Washington compie 69 anni: 'Dopo l'Oscar mia madre mi mandò a buttare l'immondizia'

Montarsi la testa quando si entra a far parte del giro della Hollywood che conta è facile, ma non se vieni da una famiglia come quella di Denzel Washington: la star di Malcolm X e Macbeth ha infatti ben interiorizzato gli insegnamenti di sua madre, che neanche dopo i suoi più grandi successi gli ha consentito di guardare gli altri con superiorità.

A parlarne è stato proprio l'attore che oggi compie 69 anni: stando a quanto raccontato da Washington, infatti, neanche la vittoria dell'Oscar riuscì ad impressionare sua madre al punto da permettergli di esimersi dai suoi doveri.

"La mia famiglia era ricca spiritualmente. Nostro padre lavorava 15 ore al giorno, due o tre lavori diversi e alla domenica faceva il predicatore. Eravamo la generazione che non vedeva quasi mai il padre: via al mattino presto e tornava la sera tardi, impegnato in mille cose per tirare su la famiglia. Voleva che andassimo a lavorare, ma nostra madre ci inculcò la necessità di studiare e andare all'università. Mia madre, che ha 90 anni, mi ha insegnato a tenere i piedi per terra. Quando vinsi il primo Oscar mi disse: 'Ok, ora porta fuori l'immondizia!'" sono state le sue parole. Più chiaro di così! Qui, intanto, trovate la nostra top 5 dei migliori film con Denzel Washington.