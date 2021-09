Denzel Washington, i 10 migliori film della star di Flight secondo la critica

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con Flight di Robert Zemeckis, Denzel Washington ha regalato negli anni una serie di interpretazioni indimenticabili, distinguendosi per il suo enorme talento sia davanti che dietro la macchina da presa. Ma quali sono i migliori film in cui ha recitato secondo la critica?

Come sempre, abbiamo preso in considerazione i punteggi assegnati dagli aggregatori di recensioni più utilizzati al mondo, Rotten Tomatoes e Metacritic, che come potete notare nelle liste di seguito presentano delle top 10 piuttosto differenti. Entrambe condividono la presenza di pellicole acclamate quali Glory - Uomini di gloria, Barriere (diretto e interpretato dallo stesso Washington), Molto rumore per nulla di Kenneth Branagh, Inside Man e Il diavolo in blu.

Ecco le classifiche:

Rotten Tomatoes

Glory - Uomini di gloria (93%) Storia di un soldato (92%) Barriere (92%) Molto rumore per nulla (90%) Il diavolo in blu (89%) Malcolm X (89%) Allarme rosso (88%) Jamaica Cop (88%) Unstoppable - Fuori controllo (87%) Inside Man (86%)

Metacritic

Molto rumore per nulla (80) Barriere (79) Glory - Uomini di gloria (78) Il diavolo in blu (78) Il coraggio della verità (77) Inside Man (76) Flight (76) American Gangster (76) The Manchurian Candidate (76) Hurricane - Il grido dell'innocenza (74)

Siete d'accordo con le scelte della critica? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto Sony Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale di Journal for Jordan, nuovo dramma diretto da Washington con protagonista Michael B. Jordan.