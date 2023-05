Denti da Squalo: il trailer ci porta in una Roma dai tratti fiabeschi e noir

Le produzioni cinematografiche e seriali italiane degli ultimi anni sembrano aver cambiato rotta crescendo dal punto di vista dell’originalità e sperimentando sempre di più con storie in qualche modo surreali e fantasiose. È il caso di Denti da Squalo, film del regista Davide Gentile, con un cast d’eccezione e una trama metaforica e da fiaba noir.

Il film d’esordio di Gentile rimette insieme Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce dopo la seconda stagione di Christian (di cui potete trovare qui il trailer) e ci trasporta in una calda estate romana e nella vita del piccolo Walter, che dopo aver perso il padre in un incidente sul lavoro deve convivere con le pene della madre, che sembra incapace di elaborare il lutto.

Durante una delle sue passeggiate sul litorale romano, Walter viene incuriosito da una grande villa con piscina che, anche se a prima vista pare abbandonata, è occupata da un criminale di zona.

L’avventura che seguirà segnerà la vita del ragazzo, alle prese con l’inatteso in un mondo difficile da gestire per un adolescente.

I produttori del film sono gli stessi di Lo Chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, apripista di questo nuovo filone di cinema italiano dalle tinte noir e dall’ambizione internazionale.

Le premesse fanno ben sperare e ci auguriamo, per il regista e per il movimento, che il successo del suo primo lungometraggio possa eguagliare quello ottenuto dalle opere citate in questo articolo come riferimento.

Vi lasciamo al nuovo trailer di Denti da Squalo, che uscirà nelle sale nel giugno 2023 e, per chi dovesse ancora recuperare la serie Sky, a un’analisi dei primi episodi di Christian 2.