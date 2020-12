Dennis Quaid: 'La popolarità di Meg Ryan mi ha spinto nel tunnel della droga'

Forse in pochi sanno che la fidanzatina d'America, ovvero Meg Ryan, è stata sposata con il collega Dennis Quaid, conosciuto sul set di Salto nel buio. Il loro matrimonio è proseguito tra tra alti e bassi per 10 anni ma, sembra che l'attore non sia mai riuscito ad accettare l'estrema popolarità di sua moglie che lo metteva sempre in secondo piano.

"Mi trovavo a camminare per la strada con mia moglie coi fan che urlavano 'Meg! Meg! Meg!' e io mi sentivo come se non esistessi più. Tutto questo mi ha fatto ripiombare nel tunnel dalla droga. Ero stravolto. La mia carriera colava a picco e la sua invece era alle stelle".

Le nozze tra Meg Ryan e Dennis Quaid furono celebrate nel giorno di San Valentino del 1991, l'anno seguente la coppia ha accolto il piccolo Jack, che oggi tutti noi conosciamo per il celebre ruolo di Hughie Campbell nell'amatissima serie di Amazon The Boys.

Fortunatamente per Dennis Quaid, il peggio sembra ormai essere passato e la sua dipendenza da alcol e droga sembra ormai essere solo un brutto ricordo: "La cocaina era dappertutto, persino nei budget di alcuni film, poi negli anni Ottanta sono arrivato al punto in cui dormivo appena un’ora a notte e dovevo farmi ogni giorno. Ho passato tantissime notti urlando contro Dio, maledicendo la mia dipendenza e supplicandolo di tenere la cocaina lontano da me, ma poi verso le quattro del pomeriggio mi sentivo di nuovo meglio e ricominciavo. All'improvviso realizzai che sarei morto nel giro di cinque anni se non mi fossi dato una regolata. E il giorno dopo entrai in rehab".

Intanto Meg Ryan sembra ormai irriconoscibile a causa dei continui interventi di chirurgia estetica e la sua carriera aver subito una battuta d'arresto. Insomma, per lei sembrano ormai lontani i fasti di Harry ti presento Sally.