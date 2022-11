Denise Richards, un automobilista spara alla macchina dell'attrice: i dettagli

Denise Richards e il marito Aaron Phypers avrebbero rischiato la vita mentre si trovavano in auto. Secondo quanto riporta TMZ, un uomo al volante di un altro veicolo avrebbe sparato in direzione dell'auto della coppia, apparentemente per futili motivi, anche se le dinamiche e le motivazioni del gesto sono ancora da chiarire.

Richards e Phypers erano diretti al Popsicle Studio di L.A., quando un autista, descritto come 'irritato' per la loro guida mentre la coppia era in cerca della direzione corretta, li avrebbe sorpassati e avrebbe sparato un colpo di pistola contro il loro veicolo, colpendo la parte posteriore del lato del conducente.



Secondo le fonti, Richards era "molto scossa e terrorizzata" ma si è recata successivamente al lavoro. La produzione con la quale l'attrice sta girando in questo periodo le ha mostrato il proprio sostegno ma nessuna denuncia è stata avanzata alla polizia. Tra le varie ipotesi avanzate è stata segnalata anche la possibilità di un gesto intenzionale a causa dell'auto costosa della coppia. Denise Richards era impegnata in un solo giorno di riprese per Angels Fallen: Warriors of Peace, sequel dell'horror indipendente Angels Fallen.

Comparsa negli anni '90 in diverse sit-com e serie famose come Friends, Seinfeld e Bayside School, Denise Richards ha partecipato al 100° episodio di 90210, dopo aver recitato nella serie originale, Beverly Hills 90210.

Negli ultimi anni l'attrice è rimasta principalmente legata al mondo delle serie tv, partecipando a diversi episodi di show come Twisted, Verdetto fatale, Get Shorty e Beautiful.

Nel 2012 Denise Richards ha recitato anche in Anger Management.