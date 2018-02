Denis Villeneuve voleva tenere segreta la presenza di Harrison Ford

Se il regista diavesse potuto fare a modo suo, la presenza di Harrison Ford nel suo film sarebbe rimasta un segreto fino alla fine.

Il sequel del Blade Runner di Ridley Scott, nonostante sia arrivato a moltissimi anni dall'originale, è riuscito nella rara impresa di essere un seguito degno del suo predecessore. Ha ampliato i temi e il mondo originale del film aggiungendo, al tempo stesso, alcuni elementi unici.

Il film di Denis Villeneuve è stato ben accolto dalla critica ma al botteghino non ha entusiasmato; alcuni infatti lo hanno definito "troppo lento e troppo lungo". Un altro fattore che molti credono abbia concorso al fallimento di Blade Runner 2049 è stata la strana campagna promozionale nella quale diverse cose sono state tenute segrete, come la vera natura del personaggio di Ryan Gosling. Durante un'intervista con Empire, Villeneuve ha comunque specificato che, se fosse stato per lui, di certo avrebbe tenuto segreto anche altro, come per esempio, la presenza di Harrison Ford nei panni di Rick Deckard:

"Come regista mi piacerebbe tenere tutto nascosto, mi piacerebbe che il pubblico si fidasse e venisse al cinema senza aver visto nulla del film. Perché, naturalmente, quando si progetta il film si tenta di creare sorpresa, tensione ... Alla fine sarebbe stato difficile fare ciò che volevo, perché tutti sapevano che Harrison avrebbe fatto parte del progetto, ma sì, la risposta è che avrei preferito che il pubblico non sapesse nulla sul come arriva, e dove, già."

Che ne dite? Tenerlo segreto sarebbe stato un bene per Blade Runner 2049?