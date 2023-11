Denis Villeneuve torna alla fantascienza: il nuovo film sarà uno sci-fi su spazio e tempo

Denis Villeneuve è stato ingaggiato da Warner Bros per dirigere Cleopatra, nuovo film sull'iconica regina egizia, ma dopo quel progetto l'autore canadese promette già di tornare alla fantascienza che ha contraddistinto questa nuova fase della sua carriera.

Dopo Arrival, Blade Runner 2049 e Dune: Parte 1 e Parte 2, infatti, in queste ore è stato confermato che Denis Villeneuve ha ingaggiato lo sceneggiatore Eric Roth per un nuovo sci-fi originale: il titolo è top secret e non sono stati divulgati dettagli specifici, ma lo stesso Roth - autore, nel corso della sua lunga carriera hollywoodiana, dei copioni di Forrest Gump, Insider e Ali di Michael Mann, Munich di Spielberg, Il curioso caso di Benjamin Button, A Star is Born, Dune e del recentissimo Killers of the flower moon - ha confermato che i temi del film saranno lo spazio e il tempo.

Ospite del podcast “A Script Apart”, Eric Roth ha dichiarato: "Sto scrivendo un nuovo film per Denis Villeneuve… Vedremo cosa succederà, ma parla di spazio e tempo, e della solitudine. L'argomento, diciamo, è l'eternità." Rispondendo personalmente ad un'email inviatagli dal portale World of Reel, l'autore ha anche aggiunto: "Maggiori informazioni sul titolo dovranno rimanere segreto per ora. Basti dire che a 78 anni sto cercando di trovare alcune risposte a ciò che non ha risposta”.

Le quotazioni sull'interesse dei fan sono schizzate alle stelle in un secondo: vi terremo aggiornati. Nel frattempo, ricordiamo che Denis Villeneuve realizzerà anche Dune 3 portando al cinema l'adattamento di Dune: Messia per completare la sua trilogia su Paul Atreides.