Denis Villeneuve era terrorizzato dall'idea di girare Blade Runner 2049

Proseguire la storia di un capolavoro del cinema, che ha influenzato e continua ancora a farlo tutta la Settima arte, era un'impresa quasi sconsiderata, e infatti Denis Villeneuve era terrorizzato all'idea di girare Blade Runner 2049.

"Blade Runner è parte della mia educazione cinematografica" aveva raccontato Denis Villeneuve nel corso di un'intervista. Per sottolineare fin da subito il suo rapporto strettissimo con uno dei capisaldi della Storia del Cinema. "Sono stato cresciuto con Blade Runner, uno dei miei film preferiti di sempre".

Ecco perché Denis Villeneuve non voleva che qualcun altro potesse rovinare Blade Runner 2049, doveva essere lui, nel caso, a sbagliare. "Anche se è una missione suicida, estremamente rischiosa, chiunque sarà pronto a odiarmi e potrei essere bandito dalla comunità cinematografica a vita". Insomma, Villeneuve non l'ha presa alla leggera, mettendo davvero tutto sé stesso nel sequel del film di Ridley Scott.

"Avevo fatto pace con me stesso che Blade Runner 2049 sarebbe potuto essere il mio ultimo film. Ma artisticamente valeva il rischio". Per Denis Villeneuve quindi era davvero un'idea folle, ma al tempo stesso lo attirava talmente tanto da non riuscire a fare altro, se non buttarsi e provarci, facendolo per il puro amore del cinema. E come vi raccontavamo nella nostra recensione di Blade Runner 2049 alla fine Villeneuve ce l'ha fatta.

