Denis Villeneuve sulla sceneggiatura: 'Scrivere è davvero difficilissimo'

Anche i migliori fanno fatica: Denis Villeneuve non fa ovviamente eccezione, trovando davvero difficile l'atto pratico di scrivere una sceneggiatura. Ecco come il regista affronta questa parte importantissima del suo lavoro.

"Ho passato ore al buio" aveva raccontato Denis Villeneuve in un'intervista "fissando un foglio di carta bianco, e so quanto è difficile, per questo ho un rispetto assoluto per gli sceneggiatori". Il regista però ha spesso diretto film basati su sceneggiature che lui non aveva scritto, perciò in quel caso ha un rapporto diverso con gli autori dello script.

"Solitamente io dico due cose agli sceneggiatori con i quali so che collaborerò: sarò il tuo migliore amico perché morirò per proteggere la tua poetica e le tue idee. E al tempo stesso sarò il tuo peggior nemico, perché farò tutto a modo mio, 'digerendo' in qualche maniera le tue parole e creando immagini da esse, come se ti pugnalassi alle spalle. Cambierò tante cose e diventerà il mio film, perdonami". Chissà se succederà anche in tutti i prossimi film di Denis Villeneuve in uscita.

Denis Villeneuve ha quindi un rapporto di amore e odio con gli sceneggiatori dei suoi film: "È strano prendere parole e trasformarle in realtà, ma il processo è estremamente potente, perciò cerco di essere fedele alla sceneggiatura il più possibile".

E secondo voi è un approccio giusto per quanto riguarda il passaggio dalla sceneggiatura al film? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo all'annuncio della lavorazione di Dune 3.

