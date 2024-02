Denis Villeneuve promette: 'Rendezvous with Rama è Arrival sotto steroidi'

Tra i prossimi film di Denis Villeneuve uno dei più attesi è certamente Rendezvous with Rama, nuovo adattamento fantascientifico tratto dall'omonimo romanzo di Arthur C. Clarke, famoso autore di 2001: Odissea nello spazio.

L'autore canadese, tuttavia, per descrivere in poche parole il progetto, non ha tirato in ballo il capolavoro senza tempo di Stanley Kubrick, bensì è rimasto all'interno della sua filmografia paragonando Rendezvous with Rama ad Arrival, la sua acclamata versione di Incontri ravvicinati del terzo tipo uscito nel 2016 con protagonisti Amy Adams e Jeremy Renner. Parlando con la rivista Empire, l'autore ha evitato di rivelare grosse anticipazioni sul film ma ha semplicemente detto: "Sarà come Arrival, ma sotto steroidi".

Il paragone tra Rama e lo sconvolgente Arrival, uno dei titoli di punta della sua carriera e da molti considerato il migliore (almeno in attesa di Dune: Parte 2, già salutato come un capolavoro della fantascienza moderna dalle prime reazioni arrivate dalla premere di Parigi) farà certamente entusiasmare i fan. Per chi non lo sapesse, Rama racconta la storia di una squadra di astronauti che vengono inviati in missione per esplorare una gigantesca astronave interstellare che sfreccia verso il sole.

Gli altri tre film in sviluppo per Denis Villeneuve sono il remake di Cleopatra, Dune: Messiah e un nuovo sci-fi originale scritto da Eric Roth: quale attendete di più? Ditecelo nei commenti.