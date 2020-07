Denis Villeneuve pensa già al dopo Dune: ecco che tipo di film ha in mente

Dopo aver diretto tre film di fantascienza dalle ambizioni produttive sempre più alte come Arrival, Blade Runner 2049 e l'atteso adattamento di Dune, Denis Villeneuve vorrebbe dedicarsi a qualcosa di più "leggero" come i suoi Prisoner e Sicario.

Lo ha rivelato lo stesso regista durante una recente chiacchierata con Roger Deakins, direttore della fotografia di Sicario e Blade Runner 2049, confermando di volersi prendere una pausa dai grandi progetti sci-fi.

"Sarebbe salutare fare qualcosa di più piccolo" ha spiegato Villeneuve. "Sarebbe bello tornare a qualcosa di più dimensionato come Sicario, dove non devo sognarmi il design di una macchina, un portafoglio o una pistola per mesi. Sarebbe bello fare una cosa del genere."

Nei mesi scorsi è stato confermato che il nuovo Dune avrà almeno un secondo capitolo, dunque il regista dovrebbe rimanere impegnato con la saga targata Warner Bros. ancora per qualche anno, a meno che decida di dirigere un film di medio budget tra un capitolo e l'altro.

Con una data di uscita confermata al 18 dicembre 2020, nel mese di agosto Villeneuve tornerà sul set europeo di Dune per una sessione di riprese aggiuntive. Per altre notizie, sempre nel corso del podcast Team Deakins, Villeneuve ha rivelato di non essere ancora pronto per rivedere Blade Runner 2049.