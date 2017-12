Denis Villeneuve parla dei registi che l'hanno ispirato e dell'ammirazione per Nolan

ha rilasciato un'intervista nella quale ha spiegato qualcosa riguardo i registi che l'hanno ispirato in carriera, gente del calibro di; inoltre, ha parlato di Christopher Nolan , che ammira moltissimo.

Anche se il suo ultimo lavoro, Blade Runner 2049, non ha ottenuto il successo che lo studio si aspettava, Denis Villeneuve è riuscito a fare una cosa piuttosto rara di questi tempi: è riuscito a dare un'impronta personale e artistica alla pellicola. Una cosa come questa non è semplice da fare oggi - guardate le ire che si sta tirando contro il regista Rian Johnson, avendo cercato di espandere in una direzione diversa il franchise di Guerre Stellari! Tuttavia, Villeneuve ha avuto l'opportunità di plasmare a sui piacimento il più importante progetto, finora, della sua carriera, cosa che ammira anche in altri colleghi, che fanno il suo stesso lavoro.

Parlando con Indiewire, Villeneuve ha puntato i "riflettori" su un altro regista, quando ha parlato della traiettoria che vuole che prenda la sua carriera: "Christopher Nolan è un regista straordinario perché è in grado di mantenere la sua identità e creare il suo universo personale, in un più largo contesto. Prendere concetti intellettuali e portarli sul grande schermo in contesti come quelli attuali, è un'abilità molto rara. Ad ogni film che propone, la mia ammirazione per lui cresce."

Negli ultimi lavori di Villeneuve - “Arrival” e “Blade Runner 2049” - è chiaro l'intento di fondere grandi idee (concetti importanti), nei film mainstream. Pertanto non è incredibile pensare che le sue più grandi fonti d'ispirazione siano dei registi che vengono sia dall'arte in senso stretto (Ingmar Bergman) e dal mondo dei blockbuster (Steven Spielberg):

"Ci sono due registi che sono enormi fonti d'ispirazione per me: Ingmar Bergman e Steven Spielberg, per motivi diversi. Ingmar è stato uno degli shock artistici più grandi della mia vita. Spielberg invece, sin dall'inizio, è stato un'ispirazione per il suo genio alla regia."

A Villeneuve piacerebbe moltissimo riuscire a fondere l'arte con l'appeal dei "film da popcorn". Uno degli attori che ha recentemente lavorato con lui, Jeremy Renner, ha detto questo del regista, parlando con il South China Morning Post:

"Lui è la risultante di ciò che sarebbe avvenuto se Kubrick e Spielberg avessero avuto un figlio. Potrebbe dirigere un film basato su una rubrica telefonica e riuscirebbe comunque ad attirare l'attenzione. E' un uomo straordinario!"

Il prossimo progetto di Villeneuve è "Dune".