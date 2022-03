Denis Villeneuve non ha dubbi: Dune Parte Tre si farà

Recentemente, Denis Villeneuve ha parlato dell'inizio delle riprese di Dune 2, dopo la conferma da parte della Warner Bros di realizzare un secondo capitolo della saga. Oggi invece, il regista fa sognare i fan con nuove dichiarazioni riguardanti un terzo film.

Con ben sappiamo, nemmeno Dune Parte Due concluderà il viaggio di Paul Atreides. Il Messia di Dune, secondo romanzo della serie di Frank Herbert, continua infatti a raccontare una parte importante della vita del protagonista e sembra che Villeneuve voglia seguirne l'esempio, dopo aver finito con il sequel.

In un recente articolo per Vanity Fair, il regista ha spiegato come il prossimo sequel sarà "più visivo e meno guidato dai dialoghi", confermando poi che farà un tentativo con Dune: Parte Tre tra qualche anno.

"Si spera, ci sarà un altro film dopo", ha detto il regista. “Il Messia di Dune, il secondo romanzo di Herbert in questo universo, avrebbe perfettamente senso come terzo film perché completa l'arco narrativo di Paul Atreides. Voglio fare la seconda parte il più velocemente possibile, poi aspetterò qualche anno, finché Timothée Chalamet non invecchierà un po', per fare l'ultima film".

Denis Villeneuve sembra quindi avere le idee ben chiare e l'intenzione di creare un'epica trilogia può solo che far felice i fan. In attesa di nuove informazione sui prossimi capitoli della saga, vi lasciamo con la nostra recensione di Dune.