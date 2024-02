Denis Villeneuve loda Christopher Nolan: 'Il più importante regista della nostra era'

Scambio di complimenti tra Denis Villeneuve e Christopher Nolan: dopo che l'autore di Oppenheimer ha definito Dune: Parte 2 L'impero colpisce ancora di questa generazione, l'autore canadese ha replicato definendo il collega britannico 'il più importante regista della nostra era'.

In queste ore, infatti, Denis Villeneuve ha ospitato una proiezione speciale di Tenet, film del 2020 di Christopher Nolan tornato recentemente nelle sale per Warner Bros, dopo la quale i due registi hanno tenuto una sessione di domande e risponde con il pubblico di presenti. All'inizio del Q&A, Denis Villeneuve ha dichiarato: "È un onore per me poter introdurre questa serata e presentarvi uno dei migliori – a mio modesto parere, dovrei dire il migliore – e sicuramente il più importante cineasta del nostro tempo: Christopher Nolan."

Christopher Nolan e Denis Villeneuve sono considerati tra i registi hollywoodiani più importanti e decisivi degli ultimi anni, e si sono sempre dimostrati stima reciproca: in particolare, in precedenza Denis Villeneuve aveva definito Tenet un capolavoro, dichiarando di essere "rimasto stupefatto da quel film, penso che sia un capolavoro, penso che sia un risultato cinematografico incredibile", e lo stesso ha fatto per Oppenheimer, etichettando Nolan come 'un maestro': "Penso che il livello di maestria di Christopher Nolan non abbia eguali. È di gran lunga uno dei migliori registi che lavorano oggi al mondo. Credo che molti lo sottovalutino e non si rendano conto della sua maestria cinematografica."

Dune: Parte 2 uscirà il 29 febbraio in Italia. Circa dieci giorni dopo, il 10 marzo, Oppenheimer parteciperà agli Oscar 2024 come principale favorito, forte delle sue 13 nomination totali.