Denis Villeneuve su Dune: "L'obiettivo è fare due film, forse di più"

Nonostante il debole risultato al box-office diè già al lavoro sul suo prossimo progetto: il difficilissimo adattamento di

Intervenuto al Place des Arts’ Théâtre Maisonneuve di Montreal per il Rendez-Vous du Cinema Quebecois, Villeneuve ha incontrato una piccola folla di persone per una lezione di cinema. L’idolo locale ha così fornito qualche aggiornamento in merito al suo prossimo film, l’adattamento cinematografico di Dune, da rebootare dopo il cult di David Lynch del 1984. “Per Dune ci vorranno ancora due anni di lavorazione probabilmente. L’obiettivo è quello di realizzare due film, forse di più”.

Al momento non è chiaro se questa affermazione possa suggerire un probabile franchise sulla saga fantascientifica di Frank Herbert, vero è che l’idea di realizzare più film sullo stesso soggetto era stata accarezzata da Villeneuve anche per Blade Runner 2049, il quale vista la durata di oltre quattro ore del primo montato sarebbe dovuto uscire in due parti.

Nonostante la prestazione sotto le aspettative al box-office internazionale, Blade Runner 2049 è stato generalmente accolto in maniera più che positiva dalla critica di tutto il mondo e ha conquistato due meritati Premi Oscar nel corso dell’ultima edizione della cerimonia, quelli per la miglior fotografia a Roger Deakins e per i migliori effetti visivi.