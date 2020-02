Denis Villeneuve e Darren Aronofsky ricordano Johann Johannsson a due anni dalla morte

Sono trascorsi due anni dall'improvvisa e tragica morte del compositore islandese Johann Johannsson, due volte candidato all'Oscar e vincitore del Golden Globe noto per il suo lavoro su Sicario, La Teoria del Tutto, madre! e Arrival.

Per ricordare l'artista, il cui debutto alla regia - il film sperimentale Last & First Men, narrato da Tilda Swinton - sarà mostrato postumo in questi giorni al Festival di Berlino, è stato ricordato da alcune illustri personalità del cinema hollywoodiano, fra le quali anche gli acclamati registi Denis Villeneuve e Darren Aronofsky.

Denis Villeneuve, col quale Johansson ha collaborato su Prisoners, Sicario e Arrival, ha dichiarato: "Stavo cercando un compositore con una voce singolare per Prisoners, e mi sono innamorato della musica di Johann all'istante. Nel suo lavoro c'è una solenne malinconia. Per me, nel suo nucleo più profondo, tutta la musica di Johann riguarda una domanda profonda: perché Dio non risponde a nessuna delle nostre chiamate? Era un vero collaboratore e un fratello per me. Era ambizioso ma molto umile allo stesso tempo. Voleva davvero spingere i confini della composizione musicale cinematografica. Aveva un appetito straordinario per l'esplorazione. Amava correre rischi e non aveva paura di mettere i piedi in nuovi paesaggi sonori. Era un esploratore."

L'unica collaborazione fra Johannsson e Aronofsky è avvenuta per l'horror simbolista madre!, ma divenne famosa perché, dopo mesi di lavoro per trovare la giusta musicalità, i due decisero di eliminare del tutto la colonna sonora dal film e di concentrarsi invece nuovamente sui singoli suoni, con Johannsson che lavorò a stretto contatto con il sound designer Craig Henighan. Aronofsky, però, ha voluto commentare l'esordio alla regia del suo collaboratore:

“Johann ha parlato di Last And First Men con una passione e un'eccitazione che non dimenticherò mai. Ricordo che mi raccontava della pazienza e del livello di dettaglio che ha riservato al progetto. È stato stimolante per me."

