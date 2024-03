Denis Villeneuve su Blade Runner 2049: 'Non farò mai più film negli universi di altri'

Dopo aver discusso su quale sarà il suo prossimo film dopo Dune 2, il regista canadese Denis Villeneuve ha ricordato il flop di Blade Runner 2049, un progetto che lo ha molto appassionato ma che allo stesso tempo gli ha insegnato una dura lezione per il futuro.

Parlando con The Hollywood Reporter per una lunga intervista su tutte le tappe della sua carriera, l'autore ha dichiarato: "Non sono mai riuscito a scrollarmi di dosso l'ombra di Blade Runner, durante la lavorazione del nostro sequel. Il film di Ridley Scott è uno dei miei film preferiti in assoluto [cliccate qui per scoprire i film preferiti di Denis Villeneuve, ndr] ed è assolutamente un capolavoro, lo era ieri e lo è ancora oggi. E Ridley è uno dei miei registi preferiti di sempre, e aveva dato la sua benedizione per il nostro film, ma per me all'epoca era molto importante renderlo orgoglioso, sapere che era d'accordo con me su qualsiasi decisione prendessi. Il guaio è stato che, mentre realizzavo Blade Runner 2049, pensavo costantemente al film originale. Era impossibile non farlo. Quindi 2049 è stata davvero una lettera d’amore per il primo film, ma è stato di gran lunga uno dei progetti più difficili che abbia mai realizzato, e non credo che mi avvicinerò mai più all’universo di qualcun altro. A volte mi sveglio ancora di notte dicendo: 'Perché diavolo l'ho fatto?' Però non me ne pento: avevo rifiutato alcuni altri progetti di quella portata, ma in quel periodo mi dissi: 'È un'idea pazzesca, vale la pena rischiare”.

Ricordiamo che la saga di Blade Runner continuerà con Blade Runner 2099, serie tv di Prime Video attualmente in corso di produzione con Ridley Scott come produttore esecutivo.