Denis Villeneuve annuncia il nuovo film Nuclear War: sarà un 'sequel' di Oppenheimer

Tra i nuovi film di Denis Villeneuve dopo il successo di Dune: Parte 2 dobbiamo aggiungerne un altro, dato che in queste ore è stato confermato che il regista canadese ha firmato con Legendary Pictures per un adattamento del romanzo Nuclear War: A Scenario, una sorta di risposta a Oppenheimer.

Deadline, The Hollywood Reporter e Variety hanno confermato che Legendary Entertainment ha acquisito i diritti cinematografici del nuovo titolo di saggistica dell'autrice Annie Jacobsen appositamente per il regista: il libro Nuclear War: A Scenario, uscito il mese scorso, esamina l'establishment militare nucleare e immagina cosa succederebbe nel mondo se dovesse scoppiare una vera guerra nucleare, come 'profetizzato' dal finale del capolavoro di Christopher Nolan.

Jacobsen è stata finalista al Premio Pulitzer per il suo libro del 2015, The Pentagon's Brain: An Uncensored History of DARPA, l'agenzia di ricerca militare top-secret americana. Lo sviluppo di Nuclear War segue il successo di Oppenheimer della Universal, con il film di Christopher Nolan incentrato sulla creazione della bomba atomica che ha collezionato sette Oscar e superato i 950 milioni di dollari al botteghino globale. Recentemente Denis Villeneuve aveva dichiarato di avere in cantiere un film molto attuale, e a questo punto crediamo che si tratti proprio di Nuclear War visto l'argomento molto sensibile.

Per altre notizie su Denis Villeneuve restate sintonizzati, perché abbiamo grosse novità anche sul lato Dune 3...

Su Una Pallottola Spuntata - Collection ( Box 3 Br ) è uno dei più venduti di oggi.