Demonic, primo sguardo ufficiale al nuovo horror diretto da Neill Blomkamp

Girato interamente durante la Pandemia di Coronavirus, dopo l'allentamento delle restrizioni dei primi lockdown in tutto il mondo, l'intrigante Demonic scritto e diretto da Neill Blomkamp si mostra finalmente nelle prime immagini ufficiali e in un affascinante video dal dietro le quinto girato in 8mm.

Il film uscirà nelle sale statunitensi il 20 agosto 2021, questo ammesso che non vi siano ulteriori rinvii nella distribuzione, ma data la situazione in via di miglioramento per quel che riguarda la pandemia di coronavirus e la graduale riapertura delle sale negli Stati Uniti, compresi territori chiave come Los Angeles e New York, l'uscita dovrebbe ormai essere garantita.

La pellicola ha anche una sinossi ufficiale: una giovane donna scatena terrificanti demoni quando le forze soprannaturali alla base di una frattura vecchia di decenni tra madre e figlia vengono spietatamente rivelate.

Nel cast principale troveremo Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (Aliens vs. Predator: Requiem) e Michael Rogers (The Blacklist). Tempo fa Deadline aveva spiegato che Neill Blomkamp voleva realizzare questo film da molto tempo. La sceneggiatura è sempre stata firmata dall'autore e il cast comprende solo attori canadesi e una forte componente VFX di stampo fantascientifico, in linea insomma con la poetica cinematografica del regista.

Blomkamp è al lavoro su District 10, sequel del film cult District 9 che lo fece conoscere al grande pubblico: Blomkamp ha affermato che la sceneggiatura del progetto è stata scritta da lui, Terri Tatchell e Sharlto Copley. Infine, il regista ha un altro film in cantiere, Inferno con Taylor Kitsch, già pronto prima dell'arrivo del coronavirus ma ancora inedito a causa dei numerosi ritardi della distribuzione.