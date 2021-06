Demonic, ecco il promettente trailer ufficiale del nuovo horror di Neill Blomkamp

Come promesso ieri dallo stesso Neill Bomkamp, Fandango poco fa ha pubblicato in esclusiva il primo teaser trailer ufficiale di Demonic, nuovo horror soprannaturale che firmerà il ritorno del regista a sei anni di distanza dall'uscita di Humandroid.

Descritto da Blomkamp come un crossover tra fantascienza e horror, il film vede al centro una giovane donna caduta in una sorta di simulazione, in cui sembra entrare in contatto con una o più entità demoniache. Stando alla sinossi ufficiale, questi "terrificanti demoni" hanno a che vedere con la "frattura decennale" tra madre e figlia.

Come altri prima di lui, il regista di District 9 ha deciso di realizzare una pellicola a basso budget a causa della pandemia, che ha interrotto i suoi piani per un progetto di più ampia scala. "Vivendo in questa zona leggermente più rurale, ho pensato che avremmo dovuto autofinanziarci per poter realizzare qualcosa di interessante", ha dichiarato Blomkamp a Entertainment Weekly. "Per molto tempo sono stato interessato a film come Paranormal Activity e cose a basso budget che fanno piuttosto paura, quindi abbiamo iniziato a lavorare a questo concetto. È cresciuto ed è diventato un progetto più grande di film come Paranormal Activity, ma in realtà è fatto della stessa stoffa. Abbiamo sfruttato molte delle location qui fuori e abbiamo girato durante l'estate."

Il film, distribuito negli USA da IFM Midnight, debutterà nelle sale americane e in digitale il prossimo 20 agosto.

Che ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.