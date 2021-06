Demonic, nuovo sguardo all'atteso ritorno di Neill Blomkamp: domani il primo trailer!

A sei anni di distanza dall'uscita di Humandroid, Neill Blomkamp è finalmente pronto a fare ritorno sul grande schermo con un promettentissimo horror soprannaturale. Intitolato Demonic, il nuovo film del regista di District 9 si mostrerà domani con un teaser trailer ufficiale.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Blomkamp con un breve filmato pubblicato in rete, grazie al quale possiamo dare un primo sguardo alle atmosfere della pellicola. Stando alla sinossi ufficiale, "in Demonic, una giovane donna scatena dei demoni terrificanti quando le forze soprannaturali alla base di una frattura vecchia di decenni tra madre e figlia vengono rivelate senza pietà in questo thriller horror del regista Neil Blomkamp".

Il cast include Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (The Age of Adaline, Aliens vs. Predator: Requiem, The Vampire Diaries), e Michael Rogers (Siren, The Blacklist, Supernatural), per un'uscita prevista nelle sale americane e in digitale il prossimo 20 agosto 2021.

"Neil Blomkamp è esploso nella scena cinematografica con District 9 e ha lasciato il segno creando film che sfidano e sovvertono il genere", ha dichiarato Arianna Bocco, presidente di IFC Films. "È emozionante lavorare insieme su questa nuova visione tanto attesa ed essere immersi in un altro mondo spaventosamente simile al nostro".

Intanto, vi lasciamo alla prima immagine ufficiale di Demonic.