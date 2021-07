Demonic, finalmente un full trailer ufficiale del nuovo horror di Neill Blomkamp

È grazie al canale ufficiale IGN America che possiamo mostrarvi un full trailer ufficiale dell'annunciato e atteso Demonic, nuovo horror di stampo sci-fi scritto e diretto da Neill Blokmamp, regista di culto sudafricano già dietro al bellissimo District 9 lontano dal grande schermo ormai dal 2015.

La pellicola ha anche una sinossi ufficiale: una giovane donna scatena terrificanti demoni quando le forze soprannaturali alla base di una frattura vecchia di decenni tra madre e figlia vengono spietatamente rivelate.

Nel cast principale troveremo Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (Aliens vs. Predator: Requiem) e Michael Rogers (The Blacklist). Tempo fa Deadline aveva spiegato che Neill Blomkamp voleva realizzare questo film da molto tempo. La sceneggiatura è sempre stata firmata dall'autore e il cast comprende solo attori canadesi e una forte componente VFX di stampo fantascientifico, in linea insomma con la poetica cinematografica del regista.

Blomkamp è al lavoro su District 10, sequel del film cult District 9 che lo fece conoscere al grande pubblico: Blomkamp ha affermato che la sceneggiatura del progetto è stata scritta da lui, Terri Tatchell e Sharlto Copley. Infine, il regista ha un altro film in cantiere, Inferno con Taylor Kitsch, già pronto prima dell'arrivo del coronavirus ma ancora inedito a causa dei numerosi ritardi della distribuzione.



