Demonic, diamo un'occhiata all'inquietante poster del nuovo horror di Neill Blomkamp

Nelle scorse settimane abbiamo visto il trailer ufficiale di Demonic, il nuovo film di Neill Blomkamp, regista dell'acclamato District 9. Il film è descritto come un ibrido tra fantascienza e horror con venature soprannaturali, e uscirà nelle sale americane, oltre che in digitale e on demand tramite IFC Midnight, il prossimo 20 agosto.

Nella giornata di mercoledì è stato pubblicato il poster ufficiale di Demonic, che si può vedere anche in calce alla notizia. "Non è un sogno. Non è la realtà" recita lo slogan sopra il titolo. La protagonista, infatti, in seguito a un esperimento si muove tra due mondi che dovrebbero essere ben distinti, ma che nella sua mente iniziano a sovrapporsi.

Secondo la sinossi ufficiale di Demonic, "Una giovane donna scatena terrificanti demoni quando le forze soprannaturali alla base di una frattura vecchia di decenni tra madre e figlia vengono spietatamente rivelate."

Lo scorso aprile abbiamo dato un primo sguardo al nuovo horror di Neill Blomkamp, interamente girato durante la pandemia. Dopo il successo di District 9, intanto, il regista ha annunciato ufficialmente l'arrivo del sequel, District 10, di cui ha scritto la sceneggiatura insieme a Sharlto Copley e Terri Tatchell, rispettivamente protagonista del precedente film e moglie del regista.

Per quanto riguarda l'uscita italiana di Demonic, invece, non ci sono ancora notizie ufficiali.