Demoni e orrori nel nuovo trailer vietato ai minori di The Grudge

La Sony Pictures ha rilasciato il nuovo trailer vietato ai minori di The Grudge, nuovo reboot della celebre saga horror giapponese diretto da Nicolas Pesce e con protagonisti Lin Shaye, Andrea Riseborough e John Cho.

The Grudge racconterà la storia di una casa maledetta infestata da un fantasma vendicativo che condanna coloro che entrano nell'edificio ad una morte violenta. Il film è un reboot del film del 2004 The Grudge, a sua volta remake americano del film giapponese Ju-On, uscito dal 2002. Entrambe le pellicole furono dirette dal regista Takashi Shimizu. Questa nuova versione della storia, che vanterà appunto una classificazione rated-r, è stata prodotta Sam Raimi, già produttore delle prime due puntate della saga americana. Il film è stato co-scritto da Pesce e Jeff Buhler, mentre Nathan Kahane ed Erin Westerman sono i produttori esecutivi per la Good Universe al fianco di Schuyler Weiss, Roy Lee e Doug Davison. Romel Adam hanno supervisionando il film per la Ghost House e Brady Fujikawa per la Good Universe.

Il franchise giapponese Ju-On conta attualmente nove film, tra cui un film crossover con The Ring. La versione americana originale del 2004 di The Grudge è interpretata da Sarah Michelle Gellar e segue una studentessa americana che si trasferisce a Tokyo per uno scambio organizzato dalla sua scuola. L'attrice tornò per un sequel che uscì nel 2006, ma non per il terzo capitolo, che invece fu distribuito direttamente in home-video.

