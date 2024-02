Demon Slayer: tutto quello che dovete sapere sul nuovo film d'animazione

Tra i tanti nuovi film da vedere al cinema questo week-end vi abbiamo accennato anche di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L’Allenamento Dei Pilastri, arrivato nelle sale italiane grazie alla distribuzione di Eagle Pictures.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l’allenamento dei Pilastri comprende l'episodio 11 dell’Arco de “Il villaggio dei forgiatori di katana” in cui si conclude la feroce battaglia tra Tanjiro e Hantengu, la quarta Luna Crescente, e Nezuko guarisce dal problema del sole. A questo seguirà l'inedito primo episodio dell’arco de “L'allenamento dei Pilastri”, in cui avrà inizio l’allenamento in vista della battaglia conclusiva contro Kibutsuji Muzan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L’Allenamento Dei Pilastri è diretto per il grande schermo da Haruo Sotozaki, e si svilupperà in due episodi. La saga di Demon Slayer, campione d’incassi in tutto il mondo, è tratta dal manga di Koyoharu Gotoge, che con oltre 150 milioni di copie è tra i primi dieci più venduti della storia. La vicenda ha inizio quando Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa da un demone, si unisce al Demon Slayer Corps per far tornare umana la sorella minore Nezuko, trasformata in un demone.



La serie anime televisiva Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha debuttato nel 2019 con Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, seguito dall'uscita del lungometraggio Mugen Train nell'ottobre 2020, dalle serie televisive Mugen Train Arc e Entertainment District Arc nell'ottobre 2021 e dal Il villaggio dei forgiatori di katana Arc nell'aprile 2023. Il film Demon Slayer: Mugen Train, uscito tra l'ottobre 2020 e l'inizio del 2021 in vari territori del mondo, è uno dei tre film d'animazione giapponese con il maggior incasso di sempre in Nord-America insieme a Pokemon e Il ragazzo e L'airone.

