Demon's Souls, in arrivo un film dalla Sony? Il rumor che fa sognare i fan

A poche ore dalla prima immagine del nuovo film di Resident Evil e dai primi dettagli sulla serie tv di The Last of Us, si torna a parlare di adattamenti cinematografici tratti da famosi franchise dei videogame e il nome che circola in rete farà impazzire i fan.

Secondo un rapporto pubblicato su Giant Freaking Robot, il brutale e acclamato gioco di ruolo Demon's Souls potrebbe diventare presto un film.

Si ipotizza che il progetto sarà una produzione piuttosto importante per Sony Pictures, il che non sorprenderebbe considerando la popolarità del videogioco, recentemente tornato in auge grazie ad un acclamato remake per PS5. Il report però è a dir poco vago e, a scanso di equivoci, sarebbe meglio considerarlo per il momento solo come una congettura. Tuttavia è innegabile che il mondo di Demon's Souls abbia dalla sua diversi scenari strabilianti e mostri demoniaci che sarebbero sicuramente l'ideale per il grande schermo, dunque i fan sono già in attesa di conferme.

Al momento precisiamo che Sony non ha annunciato assolutamente nulla di ufficiale, ma con i successi ottenuti recentemente da Sonic The Hedgehog e la grande attesa per Mortal Kombat e Uncharted sembra che Hollywood stia iniziando a focalizzarsi sempre di più sul mondo dei videogame dopo aver fatto man bassa di quello dei fumetti.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un film di Demon's Souls? Fatecelo sapere nei commenti!