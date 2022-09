Demolition Man: Sylvester Stallone nudo in questo oggetto di scena dal film

Un vecchio oggetto di scena del film Demolition Man (1993) di Sylvester Stallone è emerso in un luogo insolito. La commedia d'azione satirica e fantascientifica diretta da Marco Brambilla vedeva Stallone nei panni di John Spartan, un imprevedibile agente di polizia che viene condannato a essere congelato criogenicamente insieme a Wesley Snipes.

Dopo essersi guadagnato un posto nella storia di Hollywood, gli oggetti di scena del film, unici nel loro genere, sono stati persino utilizzati per l'arredamento del Planet Hollywood. In un divertente colpo di scena, un vecchio oggetto di scena di Demolition Man si è fatto strada dal soffitto del Planet Hollywood fino a una piccola città dell'Australia. Adam Howes ha condiviso le immagini dell'oggetto di scena, che riproduce il corpo nudo e contorto di John Spartan, via Twitter, offrendo una foto del modello prima e dopo. Trovate le immagini in calce alla news.

In base alle immagini, è chiaro che l'oggetto di scena, un po' malridotto, è stato trovato in un negozio di antiquariato a Katoomba, in Australia. Rispetto all'immagine "precedente", l'oggetto ha mantenuto la sua forma contorta in modo impressionante. Tuttavia, senza la bolla criogenica in cui era appeso durante i giorni in cui era nel ristorante, sembra adesso essere legato a un carrello per mobili per potersi inginocchiare in modo un po' più dritto. È divertente immaginare come l'oggetto possa essere arrivato dal Planet Hollywood negli Stati Uniti fino in Australia, evocando un viaggio epico paragonabile a quello dello stesso Spartan.

Stallone ha precedentemente indicato che la Warner Bros. sta lavorando a un sequel di Demolition Man, anche se lo studio non ha dato alcuna conferma ufficiale. Tuttavia, i fan di Stallone possono leggere la recensione di Samaritan, uscito all'inizio di questa settimana su Prime Video in cui l'attore interpreta un supereroe in pensione.