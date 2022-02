Demolition Man, Sylvester Stallone ne è certo: 'Troppo avanti rispetto ai tempi'

Sylvester Stallone ha adorato Demolition Man questo non è di certo un segreto e nelle scorse settimane l'attore è tornato sui social per elogiare questa pellicola sci-fi diretta da Marco Brambilla, a suo avviso fin troppo in anticipo sui tempi.

Nel post in questione si legge: "Nel 1993, la maggior parte dei critici ha snobbato questo film unico nel suo genere descrivendolo come uno stupido film d'azione con 'esplosioni eccessive'. Non hanno considerato il fatto che anticipava i tempi e scherzava in modo più che intelligente sul politically correct, mascolinità tossica, pregiudizi razziali, l'isteria della cancel culture e molto altro ancora. É inutile ripetere quanto questo film fosse brillante, anche se in pochi lo hanno riconosciuto".

Stallone ha poi aggiunto: "Mi è sempre piaciuto questo film. Si tratta di un grande film d'azione, diretto meravigliosamente da Marco Brambilla. E gli sceneggiatori erano troppo avanti rispetto ai tempi".

Tra l'altro, il villain di Demolition Man sarebbe potuto essere Jackie Chan, sfortunatamente il grande mito di Hong Kong ha deciso di non accettare questo ruolo. Chissà se con lui nel cast, i critici avrebbero dato un giudizio differente su questa pellicola.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Sylvester Stallone?