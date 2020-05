Demolition Man 2 è realtà, arriva la conferma di Sylvester Stallone

Arriva una buona notizia per chi stava aspettando il sequel di Demolition Man dal lontano 1993, e a parlarne è lo stesso Sylvester Stallone.

In effetti ci stiamo avvicinando all'anno in cui il film è ambientato, il 2032, per cui "ora o mai più". È quello che devono aver pensato i produttori di Warner Bros., che detengono i diritti del film. Non sono stati loro ad annunciare la novità però, bensì lo stesso Stallone, protagonista del cult originale insieme a Wesley Snipes.

Nel Q&A che l'attore ha tenuto su Instagram si ritrova a dover rispondere alla domanda sul sequel di Demolition Man e, invece di glissare per non rovinare i piani, come succede in questi casi, Stallone risponde con sincerità: "Credo che lo faremo. Ci stiamo lavorando proprio ora con Warner Bros. e sembra davvero fantastico. Quindi dovrebbe uscire, succederà davvero".

Per il momento sembra molto presto per capire dove andrà a parare questo sequel e quando dovrebbe uscire, anche vista la situazione di stallo che si è venuta a creare a causa della pandemia. È comunque scontato che Stallone riprenderà il ruolo di John Spartan, il poliziotto che nel primo film si è ritrovato nel futuro, dopo essere stato ibernato insieme al criminale a cui stava dando la caccia. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Demolition Man.

Stallone è molto attivo sui social in questo periodo, e durante un'altra diretta ha rivelato il suo film su Rocky preferito.