Demi Moore, che fine ha fatto la star di Ghost e Striptease?

Demi Moore non ha bisogno di presentazioni: l'attrice di Ghost è stata una delle star di Hollywood più in vista tra la seconda metà degli anni '80 e buona parte dei '90, quando mise in fila alcune interpretazioni rimaste impresse nella cultura popolare.

Nonostante una parabola discendente iniziata un po' di tempo fa la brava e bella Demi è comunque sempre attiva e, dando un'occhiata alla sua filmografia recente, è facile notare come l'attrice non sia mai effettivamente rimasta con le mani in mano.

Ad esser passato sembra più che altro il tempo dei grandi successi: l'ultimo film ad ottenere un discreto risultato al botteghino è infatti Crazy Night (2017, con Scarlett Johansson e Zoe Kravitz), mentre nei successivi due anni abbiamo visto Demi Moore soltanto nei più modesti Amore Inaspettato (2018) e Animali da Ufficio (2019). Nulla di che, se confrontato a successi come Ghost o St. Elmo's Fire con cui il recentemente scomparso Joel Schumacher la consacrò astro nascente del cinema.

Più rade sono invece le partecipazioni a serie TV: di recente, però, abbiamo visto la nostra Demi in alcuni episodi di Empire (l'ultima apparizione sul piccolo schermo risaliva a Will & Grace, nel 2002). Siamo sicuri, comunque, che ulteriori progetti non tarderanno ad arrivare!