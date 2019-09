Demi Moore shock: 'A 15 anni mia madre mi fece violentare da un uomo per 500 dollari'

Presentando la sua biografia Inside Out al Good Morning America, l'attrice Demi Moore ha confessato di essere stata violentata quando aveva solo quindici anni.

A rendere ancora più agghiacciante la rivelazione, il fatto che la violenza sessuale avvenne comodamente in casa sua: l'uomo che la stuprò infatti pagò sua madre $500 dollari per poter abusare di lei.

La Moore, oggi 56enne, parlando con Diane Sawyer ha raccontato di essere tornata a casa e di aver trovato l'uomo, un conoscente di sua madre, nel suo appartamento. Nel libro, la star di Hollywood scrive: “È stato uno stupro. E un tradimento devastante, rivelato dalla crudele domanda dell'uomo: come ci si sente ad essere venduti da tua madre per $500?”

La madre della Moore era una alcolizzata che, secondo l'attrice, la portava nei bar quando era adolescente, in modo che gli uomini la notassero. E' scomparsa nel 1998 dopo numerosi tentativi di suicidio. L'attrice ha spiegato che il primo avvenne quando lei aveva 12 anni, e fu proprio lei a salvarle la vita: "Ricordo di aver usato le mie dita, le piccole dita di un bambino, per togliere le pillole che mia madre aveva cercato di ingoiare, per toglierle dalla sua gola", scrive Moore nel libro. Nell'intervista ha confessato: "Ci ha provato molte, molte volte dopo. La mia infanzia è piena di momenti che cambiano la vita."

Circa le parole del suo stupratore e dell'eventualità che sua madre l'abbia davvero venduta per $500 dollari, l'attrice ha aggiunto: “Nel profondo del mio cuore, non ho mai voluto accettare che fosse vero, che si fosse fatta davvero pagare" ha detto la Moore. "Ma gli ha comunque permesso di entrare in casa nostra e mi ha messo in pericolo."

La Moore è stata una delle attrici di maggior successo degli anni '90 grazie a ruoli da protagonista in Ghost, A Few Good Men e Indecent Propos.

