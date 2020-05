Demi Moore rivela le violenze subite: la tragica confessione nel suo nuovo libro

Nella giornata di domani arriverà anche nelle librerie italiane la nuova autobiografia di Demi Moore, dal titolo Inside Out - La Mia Storia, edito da Fabbri Editore. Nel libro, l'attrice racconta l'infanzia traumatica, condizionata dalle violenze subite dal padre alcolizzato, e i suoi problemi con alcool e droga.

Da quella che era una delle star più iconiche di Hollywood all'inizio degli anni '90, grazie al successo planetario di Ghost - Fantasma, a un lungo processo autodistruttivo personale e pubblico che l'ha confinata in ruoli sempre più marginali mentre la teneva sempre in prima linea sul fronte del gossip e dello scandalo. Tra i film che l'hanno resa celebre ricordiamo anche Proposta indecente, La lettera scarlatta, Striptease, Soldato Jane, Charlie's Angels.

Dietro al successo però, la Moore combatteva contro alcuni traumi del passato. All'interno anche la rivelazione di aver sfiorato la morte dopo la fine del suo terzo matrimonio, quello con la star Ashton Kutcher, durato sei anni. Dopo 20 anni di sobrietà, l'attrice ricadde nel vortice dell'alcolismo e a quel tempo risale pure il suo tentativo di suicidio che la Moore descrive fin dalla prefazione del volume. Di seguito, un estratto:

"Continuava a balenarmi in mente la stessa domanda: 'Come sono arrivata a questo punto?'. Nella casa vuota dove ero stata sposata, la casa che avevamo ampliato perché avevo più figlie che camere da letto, ero rimasta completamente sola. Avevo quasi cinquant'anni. Quello che pensavo fosse l'amore della mia vita, mio marito, mi aveva tradita per poi decidere che non aveva voglia di impegnarsi per ricostruire il nostro matrimonio. Le mie figlie non mi rivolgevano la parola: niente telefonate per il mio compleanno, niente auguri di Natale. Niente di niente. E il padre delle mie figlie [Bruce Willis] - un amico sul quale per anni avevo potuto contare - era sparito dalla mia vita".